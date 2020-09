Ubisoft Forward: Geschäftsführer Yves Guillemot kommentiert Turbulenzen der letzten Monate

Noch vor dem großen Auftakt der Ubisoft-Präsentation „Ubisoft Forward" am heutigen Abend meldete sich Yves Guillemot zu Wort, um über die Ereignisse der letzten Monate zu sprechen. Der Geschäftsführer des Publishers äußerte sich unter anderem zur firmeninternen Rekonstruierung des Personalmanagements und sprach dabei auch konkrete Maßnahmen an, die in Zukunft ähnliche Vorfälle verhindern sollen. Dabei ging es in erster Linie um langfristige Aktionen und Investitionen in die Zukunft der Firma, da sich solche Gebilde nicht über Nacht verändern lassen, aber unbedingt verschwinden müssen. Guillemot bestärkt gleichzeitig, dass er sich weiterhin auch persönlich für Diversität und Gleichberechtigung einsetzen werde.

Der Geschäftsführer von Ubisoft entschuldigte sich außerdem dafür, dass seinem Unternehmen kürzlich bei der Veröffentlichung des Mobile Games Elite Squad ein unangenehmer Fehler unterlaufen ist. Die Spieler bekämpfen in diesem Titel eine Fraktion, die sich unter anderem mit einem Symbol schmückte, das der Black-Lives-Matter-Bewegung zuzuordnen ist. Das sendete ein vollkommen falsches politisches Signal, was die Entwickler schnell änderten.

Laut Guillemot stehe Ubisoft für die Gleichberechtigung aller Menschen ein und deshalb wird das Unternehmen in Zukunft umso stärker darauf achten, dass ihnen solch missverständliche Dinge nicht mehr durch die Finger gleiten. Um dieses Selbstverständnis zu festigen spendet der Geschäftsführer einen Betrag in unbekannter Höhe an die US-Bürgerrechtsorganisation „NAACP Legal Defense and Educational", die sich gegen Rassismus einsetzt.

Zu guter Letzt dankt der Manager seinen Mitarbeitern für die gewaltige Menge Arbeit, die sein gesamtes Team auf der ganzen Welt in den letzten Monaten trotz der COVID-19-Pandemie geleistet habe. Seine Entschuldigung soll ihnen die Kraft geben, auch in diesen schwierigen Zeiten an der Firma festzuhalten.