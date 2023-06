Ubisoft Forward 2023 Wunschliste

HQ

Wir sind alle sehr gespannt, was uns die großen Giganten-Streams des Summer Games Fest und des Xbox Games Showcase bringen können, aber was diesen Juni vielleicht ein bisschen ein dunkles Pferd sein könnte, ist die bevorstehende Ubisoft Forward-Präsentation. Es wird nicht so gigantisch wie Xbox oder so abwechslungsreich wie Keighleys Show sein, aber dank eines neuen Trailers wissen wir weitgehend, was wir hier bekommen, und es sieht alles gut aus, es sei denn, es kommen echte Katastrophen auf uns zu.

Lasst uns also ohne weitere Umschweife darauf eingehen, was wir am 12. Juni auf der Ubisoft Forward sehen möchten. In Anbetracht meiner früheren Kommentare zu Katastrophen denke ich, dass es fair wäre, mit Skull and Bones zu beginnen, dem Piratenspiel, von dem Ubisoft hoffte, dass es die Magie von Assassin's Creed IV: Black Flag einfangen würde, aber stattdessen nur eines der größten Chaos der letzten Zeit war. Obwohl es im Ubisoft Forward-Trailer nicht zu sehen war, können wir uns nicht vorstellen, dass es vollständig fehlen wird, da es in irgendeiner Form auftauchen muss, wenn wir nicht das Schlimmste befürchten wollen. Wir sollten das Spiel schon vor Jahren spielen, und hoffentlich bekommen wir es später in diesem Jahr endlich, aber selbst wenn wir es tun, wird es für Ubisoft schwer sein, Skull and Bones aus den felsigen Untiefen zu steuern.

Es ist unwahrscheinlich, dass wir Skull and Bones mit GOTY-Aufklebern versehen werden, aber solange es keine komplette Katastrophe wird, wäre es interessant, mehr Gameplay zu sehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir tatsächlich auf hoher See tun werden.

Neben Skull and Bones gibt es jedoch einige große Titel, die Ubisoft präsentieren wird, wie der Trailer bestätigt. Eines dieser Spiele ist Assassin's Creed Mirage. Wir können uns vorstellen, dass es bei der Ubisoft Forward-Präsentation ein detailliertes Gameplay geben wird, das tiefer in die Art und Weise eintaucht, wie dieses Spiel die Serie zu ihren Wurzeln zurückführt, und dies anhand von Beispielen veranschaulicht. Was interessant sein könnte, ist, ob Ubisoft bereit ist, Assassin's Creed Mirage zu einem Teil der Summer Games Fest Play Days zu machen, was bedeutet, dass es einige praktische Erfahrungen mit dem Spiel geben könnte. Dies ist eher eine Hoffnung als eine Erwartung, aber wenn man bedenkt, dass das Spiel ziemlich bald veröffentlicht werden soll, könnte dies ein guter Zeitpunkt sein, um es zu zeigen. Wenn nicht, gibt es immer noch die Gamescom, nehmen wir an.

Assassin's Creed-Fans werden bei Ubisoft Forward gut essen, denn sie werden nicht nur mehr über Assassin's Creed Mirage erfahren, sondern Assassin's Creed Codename Jade ist neben dem VR-Titel Assassin's Creed Nexus VR auch Teil des Showcase. Details zu diesen beiden Spielen bleiben leicht, und obwohl wir uns nicht vorstellen können, dass viel Zeit für sie aufgewendet wird, werden wir sicher noch ein bisschen mehr lernen, um uns auf weitere Veröffentlichungen in der historischen Franchise zu freuen.

Es wurde auch bestätigt, dass Avatar: Frontiers of Pandora eine Enthüllung erhält. Das Spiel sollte irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht werden, aber jetzt sieht es ziemlich ungewiss aus, wann es landen wird, wobei Anfang 2024 das wahrscheinlichste Zeitfenster zu sein scheint. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Spiel noch Jahre entfernt ist, und so wird Ubisoft sicherlich auf die Bühne gehen, um ein wenig Gameplay aus dem Einzelspieler-Open-World-Titel zu präsentieren. Im Moment haben wir schon einiges darüber gehört, wie das Gameplay aussieht, aber es ist an der Zeit, dass wir etwas davon sehen, um uns wirklich für diesen Avatar-Titel zu begeistern. Ein Veröffentlichungsdatum oder eine Ankündigung eines engeren Fensters wäre auch nicht verkehrt.

Ein Spiel, von dem wir wissen, dass es ein Ego-Shooter ist, ist XDefiant, und wir wissen, dass es da sein wird, um zu zeigen, wie es sich seit der Beta im April entwickelt hat.

Für Rennsportfans wird auch das Crew Motorfest erscheinen. Angesiedelt auf der wunderschönen Insel O'ahu, würden wir gerne mehr Bilder von diesem Open-World-Racer sehen und einen Blick darauf werfen, wie Ubisoft dieses Franchise von The Crew 2 aus dem Jahr 2018 aufgebaut hat.

Das ist alles, was wir bei Ubisoft Forward mit ziemlicher Sicherheit sehen werden, also was ist mit den Wildcard-Optionen? Nun, wir haben ein paar davon, wobei das erste das Star Wars-Spiel von Massive ist. Jüngste Gerüchte besagen, dass es auf eine Veröffentlichung Anfang nächsten Jahres abzielt, daher ist es nicht völlig ausgeschlossen zu glauben, dass wir in einer Woche einen Enthüllungstrailer oder vielleicht sogar mehr sehen könnten.

Wenn du wirklich eine Wunschtraumreise mit uns unternehmen möchtest, vielleicht irgendwo da draußen, besteht die Möglichkeit, dass wir eine Art Update zu Beyond Good &; Evil 2 erhalten. Höchst unwahrscheinlich, das wissen wir, aber solange das Spiel nicht abgesagt wird, werden wir daran festhalten, dass es existieren könnte. Es wäre auch schön zu sehen, wie Splinter Cell Remake tatsächlich aussieht, denn die Enthüllung von Prince of Persia: The Sands of Time (die es übrigens nicht geben wird) hat gezeigt, dass Ubisofts Definition eines Remakes nicht so gut klingt oder aussieht wie Resident Evil 4 oder Final Fantasy VII: Remake...

Was erhoffst du dir von Ubisoft Forward? Lassen Sie es uns wissen!