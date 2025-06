Ubisoft feiert ein Jahrzehnt Rainbow Six: Siege-Esports mit Legacy-Bundles

HQ

Rainbow Six: Siege X ist hier. Die Evolution des taktischen Shooters, die das 10-jährige Bestehen des Spiels feiert, ist da und bringt eine Reihe von Verbesserungen und Änderungen am Gesamterlebnis mit sich. Aber das ist noch nicht alles, was Ubisoft im Sinn hat, um das 10-jährige Jubiläum von Siege zu feiern, denn jetzt wurde eine Reihe von Legacy E-Sport-Bundles enthüllt, die Schlüsselmomente in der Geschichte des Esports feiern und markieren.

Uns wurde gesagt, dass die Bundles "eine Hommage an wirkungsvolle Spielzüge, unvergessliche Events und die Zitate sind, die dazu beigetragen haben, die kompetitive Szene zu definieren". Im Moment gibt es zwei Bundles im Angebot, eines für Thermite und für Frost, aber Ubisoft legt fest, für welche anderen Operators und Momente die Legacy -Behandlung erhalten sollen.

Thermite enthält zum Beispiel eine Reihe von Waffen-Skins, die Momenten aus den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2022 Tribut zollen, und Frost konzentriert sich stattdessen auf neuere Ereignisse, insbesondere in den Jahren 2022 und 2024, obwohl das Kerndesign Operator von der 2017 Six Invitational inspiriert ist.

Jedes vollständige Paket kostet dich 2.700 R6 Credits und beide sind heute im Spiel verfügbar.