Ubisoft feiert den Erfolg von Black Flag, indem es 51 Entwickler entlassen hat

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Gestern feierte Assassin's Creed: Black Flag Resynced endlich Premiere, was natürlich auf verschiedene Weise von Fans und Medien gefeiert wurde. Auch Ubisoft war vermutlich mit den positiven Bewertungen und der hohen Anzahl an Vorbestellungen zufrieden, und nun berichtet Insider Gaming, dass sie feiern, indem sie 51 Personen entlassen haben, die an der Entwicklung des Spiels bei Ubisoft Barcelona mitgearbeitet haben.

Ein anonymer Entwickler des Studios äußerte sich dazu Folgendes:

"Diese Entlassungen fallen mit dem weiteren Kontext der anhaltenden Probleme am Arbeitsplatz zusammen. Dies ist kein Einzelfall; Sie spiegelt ein Muster ständiger Misshandlung, Talentverlust, erzwungener Ausscheidungen durch den Erosion der Arbeitnehmerrechte und einer zunehmend von oben gesteuerten Managementkultur wider, die den Mitarbeitern wenig Mitspracherecht bei Entscheidungen über ihre Arbeit lässt."

Insider Gaming berichtet außerdem, dass andere Mitarbeiter gesagt haben, es habe sich so angefühlt, als sei dies vorbestimmt gewesen und dass unabhängig vom Verlauf der Dinge Menschen entlassen worden wären. Zweifellos traurige Nachrichten, besonders kurz vor der Veröffentlichung des Spiels, natürlich, und wir vermuten, dass dies für andere Ubisoft-Entwickler nicht die beste Motivation ist, ihre Spiele fertigzustellen.

Unsere Gedanken zu Assassin's Creed: Black Flag Resynced können Sie unter diesem Link nachlesen.