Ubisoft fasst zusammen, was ihr seit 2015 in ihren Spielen gemacht habt

You're watching Werben

Vor kurzem hat Ubisoft den Dienst Ubisoft Connect ins Leben gerufen, der all ihre Titel plattformübergreifend miteinander verbinden soll. Auf diese Weise können die Spieler ihre Speicherdateien zwischen verschiedenen Systemen synchronisieren, Punkte sammeln und In-Game-Belohnungen freischalten.

Ubisoft Connect baut auf frühere Dienstleistungen des Entwicklers auf und verfolgt tatsächlich schon seit 2015, was eure verschiedenen Accounts in den vielen Titelns des Publishers angestellt haben. Über diesen Link könnt ihr euch diese gesammelten Daten anschauen, denn dort findet ihr ein auf euch zugeschnittenes Video mit den Statistiken eurer verlinkten Profile. Gerade wer regelmäßig viel Zeit in die offenen Welten des französischen Publishers versenkt, der könnte in dieser Visualisierung mächtig ins Staunen kommen...