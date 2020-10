Ubisoft: Far Cry 6 und Rainbox Six: Quarantine verschoben

In einer Finanzpressemitteilung hat Publisher Ubisoft Details zur ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2020-2021 genannt (das aktuelle Geschäftsjahr endet am 31. März 2021) und einen Ausblick in die Zukunft geboten. In diesem Zusammenhang wurde vermeldet, dass Far Cry 6 und Rainbox Six: Quarantine aufgrund von coronabedingten Verzögerungen erst im kommenden Geschäftsjahr erscheinen sollen, das vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 dauert.

Wir werden euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten!