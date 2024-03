Ubisoft experimentiert mit KI-NPCs

HQ

"Habt ihr jemals davon geträumt, ein echtes Gespräch mit einem NPC in einem Videospiel zu führen?", fragt ein neuer Blogbeitrag von Ubisoft. "Nicht nur ein Gitter in einem Dialogbaum von vorgegebenen Antworten, sondern ein tatsächliches Gespräch, das durch spontane Aktion und Reaktion geführt wird?"

Ubisoft arbeitet derzeit daran, KI-NPCs in Spiele zu bringen. Bisher ist dies nur ein kreatives Experiment eines kleinen Forschungs- und Entwicklungsteams in Ubisofts Pariser Studio. In Zusammenarbeit mit Nvidia und Inworld arbeitet der Spieleentwickler an Charakteren, die in der Lage sind, in Echtzeit auf Sie zu reagieren.

Diese Charaktere werden mit Persönlichkeiten, Hintergrundgeschichten und mehr geformt, bevor ihre Sprache dann so lange angepasst wird, bis sie zu Ubisofts Vision des Charakters passt. Es klingt ein bisschen nach Westworld, wo die Androiden jeweils Story-Parameter erhalten, denen sie folgen müssen.

"Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich mich mit einer Figur unterhalten, die ich erschaffen habe. Davon habe ich geträumt, seit ich ein Kind war", sagte Narrative Director Virginie Mosser.

