Ubisoft erwirbt March of Giants Entwickler von Amazon Games

March of Giants, das kommende MOBA, das früher von Amazon Games veröffentlicht und von dessen Team in Montreal entwickelt wurde, befindet sich auf dem Weg in ein neues Zuhause. Ubisoft hat nicht nur die Rechte an March of Giants erworben, sondern auch das gesamte Entwicklerteam.

Wie VGC anmerkte, bedeutet das, dass March of Giants Kreativdirektor Xavier Marquis zu Ubisoft zurückkehren wird. Marquis leitete die Entwicklung von Tom Clancy's Rainbow Six Siege und verließ Ubisoft vor sechs Jahren. Das Team, das an March of Giants arbeitet, wird die MOBA unter einem der neuen Kreativhäuser von Ubisoft weiterentwickeln.

"March of Giants hat eine echte Chance, den Spielern etwas Frisches und Dynamisches zu bringen und Ubisoft zu helfen, in einer der größten Spielebereiche zu konkurrieren", sagte Ubisoft-CEO Yves Guillemot. "Wir freuen uns darauf, Alexandre, Xavier und viele aus dem erfahrenen March of Giants Team wieder willkommen zu heißen, die zuvor bei Ubisoft gearbeitet haben, und der Ehrgeiz, die Kreativität und das Talent des gesamten Teams passen perfekt zu unserem Wunsch, mutige neue Erlebnisse für Spieler zu schaffen. Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, die Zukunft dieses vielversprechenden neuen IP zu gestalten."

"Die Rückkehr zu Ubisoft schließt den Kreis. Wir haben hier einige unserer bedeutendsten Arbeiten aufgebaut und freuen uns, March of Giants innerhalb von Ubisoft weiterzuentwickeln. Dieses Spiel hat enormes Potenzial, und ich weiß, dass Ubisoft uns helfen kann, es auf die nächste Stufe zu heben", fügte Marquis hinzu.

March of Giants habe im September einige geschlossene Alpha-Tests abgehalten. Wir sind uns nicht sicher, wie dieser Schritt die Entwicklung des Spiels erschüttern wird, aber es scheint, als hätten wir noch eine Weile bis zu einer öffentlichen Veröffentlichung.