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Ubisoft hatte kein gutes Ende des letzten Geschäftsjahres, erwartet aber, im Geschäftsjahr 2026/27 und darüber hinaus besser aufzubauen, während es sich weiterhin auf seine Kernfranchises konzentriert und all die Umstrukturierungen abschließen kann, die dazu geführt haben, dass mehr als 1.000 Menschen bei Assassin's Creed und Far Cry ihren Job verloren haben.

Im jüngsten Finanzergebnis des Unternehmens sehen wir, dass Ubisoft im Geschäftsjahr 2027/28 eine "starke Erholung" erwartet, bei der wir offenbar ab jetzt und in den nächsten drei Jahren Erfolg sehen werden. "Die Gruppe erwartet für die Geschäftsjahre 2027-28 und 2028-29 eine deutlich größere Inhaltspipeline bei ihren wichtigsten Marken wie Assassin's Creed, Far Cry und Ghost Recon", heißt es im Finanzdokument von Ubisoft.

Es wird jedoch nicht erwartet, dass sich die Lage im kommenden Geschäftsjahr allzu sehr verschärft, da uns Ubisoft-CEO Yves Guillemot mitteilt, dass wir mit einem "weicheren Veröffentlichungsplan" rechnen müssen. Guillemot erklärte: "Im Geschäftsjahr 2026-27 werden wir diese Transformation verfolgen und abschließen und fortsetzen und fortsetzen

Investieren Sie vor einem viel stärkeren und nachhaltigen Inhaltszyklus. Dieses Jahr wird daher erwartet

um einen Tiefpunkt in unserem freien Cashflow-Verlauf zusammen mit einer weicheren Freisetzungsphase darzustellen und

Umstrukturierungskosten. Wir werden unsere Live-Spiele weiter ausbauen, angeführt von Rainbow Six Siege und dessen

starke Roadmap, Assassin's Creed Black Flag Resynced liefern und andere gezielte Premium-Produkte einführen

Spiele, die auf etablierten Ubisoft-Marken basieren."

Natürlich hat Ubisoft auch die Absage von sieben laufenden Projekten anerkannt, darunter das Remake von Prince of Persia: Sands of Time. Es kann im letzten Finanzjahr mit einem besser als erwarteten Q4 sowie Wachstum bei Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, For Honor und Rainbow Six Siege vorweisen. Wenn wir uns jedoch die Jahreszahlen ansehen, ist klar, dass Ubisoft in letzter Zeit etwas enttäuscht ist. Der Umsatz ist um 21,8 % gesunken, die Nettobuchungen sind um 17,4 % gesunken. Es ist ein langer Weg zurück zu großem Erfolg, aber vielleicht kann diese neue operative Struktur das für Ubisoft leisten.