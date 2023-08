Ubisoft ernennt Narrative Designer zum Far Cry IP Director

HQ

Ubisoft hat einen seiner erfahrenen Autoren und Narrative Designer engagiert, um die Marke Far Cry zu übernehmen und zu verwalten. Wie VGC feststellte, wurde Drew Holmes nun zum IP Director von Far Cry befördert.

Es wird nicht direkt erwähnt, was diese Rolle mit sich bringen wird, aber zweifellos wird sie die Verantwortung für die Marke und ihre Verwendung in einem Multimedia-Format in Zukunft umfassen.

Holmes sprach über die Beförderung und erklärte: "Es waren ein paar aufregende Monate... Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich eine neue Position als IP Director von FAR CRY bei Ubisoft antrete! Wir haben Großes vor uns."

Das alles kommt fast zwei Jahre, nachdem der ehemalige Far Cry-Chef, Dan Hay, Ubisoft im Jahr 2021 verlassen hat, nach einem Jahrzehnt in dem Studio in Montreal, in dem auch Holmes ansässig ist.