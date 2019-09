Ubisoft erklärt alles, was wir über Ghost Recon: Breakpoint wissen müssen

Der große Beta-Test von Ghost Recon: Breakpoint ist mittlerweile vorüber und alle Teilnehmer dürften eine ziemlich gute Vorstellung vom kommenden Taktik-Shooter haben. Wer keinen Zugang erhalten hat oder auf die vollständige Veröffentlichung am 4. Oktober warten wollte, für den hat Ubisoft kürzlich noch einmal in einem gesonderten Video alle wichtigen Punkte zusammengefasst. In sechs Minuten bekommt ihr einen gebündelten Eindruck zum Spiel, der reicht von Waffen und Feinden bis hin zum Umfang und den unterstützten Modi. In unserer Vorschau findet ihr weitere Details, falls ihr die nach diesem Tutorium von Ubisoft noch braucht.

