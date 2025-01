Ubisoft entlässt und schließt Studio in Leamington Spa

HQ

Ubisoft hat in letzter Zeit einen schweren Absturz erlebt, da der französische Videospiel-Titan eine große Gegenreaktion gegen eines seiner führenden Franchises erlitten hat, mit mehreren Berichten und Gerüchten über seine finanzielle Lage und die Zukunft konfrontiert war und auch Mitarbeiter entließ und Studios auf der ganzen Welt schloss. Die heutige Erzählung passt wieder in die letztere Kategorie.

Eurogamer berichtete, dass Ubisoft beschlossen hat, weltweit 185 Stellen zu streichen, wobei dies angeblich Mitarbeiter in Großbritannien, Deutschland und Schweden betreffen soll. Es wird erwähnt, dass das in Newcastle ansässige Ubisoft Reflections und seine Büros in Düsseldorf und Stockholm verkleinert werden, während das Studio in Leamington Spa komplett geschlossen wird. Es wird angegeben, dass einige Mitglieder des Personals von Leamington Spa mit Fernverträgen auf Reserve gehalten werden, aber die Mehrheit entlassen wird.

Ubisoft hat eine Erklärung zu diesen Änderungen abgegeben und hinzugefügt, dass dies Teil der "laufenden Bemühungen ist, Projekte zu priorisieren und Kosten zu senken, die die langfristige Stabilität von Ubisoft gewährleisten", und dass es "zutiefst dankbar" für die "Beiträge" ist, die die 185 entlassenen Mitarbeiter im Laufe der Jahre geleistet haben.

Während das Studio in Leamington Spa in jüngster Zeit damit beauftragt wurde, ein Support-Studio zu sein, war es früher unter dem Namen FreeStyleGames bekannt und wurde für seine Arbeit an der DJ Hero -Serie angesehen, als es Teil von Activision war, bevor es 2017 an Ubisoft verkauft wurde.