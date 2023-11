Ubisoft entlässt über 100 Entwickler

HQ

Die Misere für die Beschäftigten in der Spieleindustrie geht weiter, denn jetzt hat Ubisoft angekündigt, über 100 Mitarbeiter entlassen zu haben, hauptsächlich aus seinem Büro in Kanada. In einer Erklärung gegenüber Gamespot sagte ein Sprecher des Unternehmens, dass die verschiedenen Abteilungen ihr Möglichstes getan haben, um die Abläufe zu rationalisieren, und dass es in einem solchen Prozess unvermeidlich ist, dass Mitarbeiter entlassen werden.

"Heute haben wir bekannt gegeben, dass wir die allgemeinen und administrativen Funktionen unserer kanadischen Studios neu organisieren und die Anzahl der Mitarbeiter bei Hybride (unserem VFX-Studio mit Sitz in Montreal) und in unserem globalen IT-Team reduzieren, was sich auf insgesamt 124 Stellen auswirkt."

Diese Hunderte gesellen sich nun zu den mehr als tausend Mitarbeitern, die das Unternehmen im vergangenen Jahr verlassen haben, um die Kosten zu senken und die Rentabilität zu verbessern. Das ist natürlich eine sehr traurige Nachricht und wir hoffen sehr, dass alle Betroffenen wieder auf die Beine kommen.