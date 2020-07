Ubisoft entlässt nach schwerwiegenden Anschuldigungen mehrere Manager und Teamleiter

In den letzten Wochen erzitterte der Publisher Ubisoft unter einem Hagelsturm von Anschuldigungen, denn verschiedene ehemalige und aktuelle Angestellte haben die teils schlimmen Arbeitsbedingungen in den weltweiten Entwicklerstudios des Unternehmens beklagt und arg kritisiert. In Kommentaren wird deutlich, dass die Firma von persönlichen Fehltritten bis hin zu sexuellen Missbrauchsvorwürfen regelrecht durchzogen ist, was vom Geschäftsführer Yves Guillemot kürzlich in einem offenen Brief eingestanden wurde. Für große Unternehmen ist es oft einfach, Beschuldigte in den unteren Bereichen der Personalabteilung loszuwerden, doch Ubisoft hat nun deutlich gemacht, dass sie der Schlange auch den Kopf abschneiden werden, wenn das nötig ist.

In einer Pressemitteilung schreibt das französische Unternehmen, dass Serge Hascoët und Yannis Mallat aufgrund der gegen sie erhobenen Anschuldigungen mit sofortiger Wirkung keine Funktion mehr bei Ubisoft ausführen werden. Cécile Cornet, Global Head of Human Resources, tritt ebenfalls zurück, da die Firma der Meinung ist, dass sie ihre Arbeit in den letzten Jahren nicht sonderlich gut erfüllt hat.

Hascoët und Mallat sind wahrscheinlich keine Namen, die viele Spieler kennen werden, doch sie waren bedeutende Anlaufstellen in so ziemlich allen größeren Ubisoft-Spielen der vergangenen Jahre und hatten in der Firma viel zu sagen. Hascoë war beispielsweise dafür verantwortlich, Projekte abzusegnen oder Produktionen zu stoppen - es ist für das französische Unternehmen also keine Kleinigkeit, diese Position zu wechseln. Das soll laut dem Geschäftsführer nur ein erster Schritt sein, um die Bedingungen für alle Angestellten in sämtlichen Firmenbereichen nachhaltig zu verbessern. Gestern Abend bei Ubisoft Forward war das allerdings kein Thema (was zuvor kommuniziert wurde), trotzdem sind solche Schritte ein gutes Zeichen.