Ubisoft entlässt mehr Personal, um "die kollektive Effizienz zu steigern"

Die große Säuberung der Spielestudios geht weiter, da 45 weitere Mitarbeiter ihren Job bei Ubisoft verloren haben, nach den etwa 120, die Ende letzten Jahres entlassen wurden.

Laut GameSpot waren die meisten Leute dieses Mal in den globalen Verlags- und asiatisch-pazifischen Strukturen tätig. Ubisoft gab die folgende Erklärung zu den Entlassungen ab. "In den letzten Monaten hat jedes Team bei Ubisoft nach Wegen gesucht, um unsere Abläufe zu rationalisieren und unsere kollektive Effizienz zu steigern, damit wir langfristig besser für den Erfolg aufgestellt sind."

"In diesem Zusammenhang haben wir heute bekannt gegeben, dass wir unsere zentralen und APAC-Strukturen im Bereich Global Publishing weiter umstrukturieren, um sie mit einem effizienteren und agileren Ansatz an die Marktentwicklung anzupassen. Diese Änderungen werden sich auf insgesamt 45 Positionen auswirken."

Ubisoft hat bisher ein ziemlich großes Jahr 2024 in Bezug auf seine Veröffentlichungen hinter sich, aber nicht alle haben die Erwartungen erfüllt. Skull and Bones hat es nicht geschafft, Piraten lange bei sich zu halten, und Prince of Persia: The Lost Crown konnte nicht viele Verkäufe generieren. Hoffentlich können Assassin's Creed Red und Star Wars Outlaws das Tempo erhöhen.