Ubisoft entlässt 55 Mitarbeiter bei Massive Entertainment und Ubisoft Stockholm

Ubisoft hat Entlassungen in seinem Studio in Stockholm sowie Massive Entertainment, einen weiteren schwedischen Entwickler, angekündigt, da Kostensenkungen beim Verlag fortgesetzt werden. Dies ist die zweite Kürzungsrunde von Ubisoft in diesem Jahr, nachdem Ubisoft Halifax in der Vorwoche geschlossen wurde.

Dies erfolgt über Gamesindustry.biz, das eine interne E-Mail beschafft hat, in der steht, dass die Platzverluste nicht mit der Leistung zusammenhängen. Die Anweisungen für die Studios "bleiben unverändert", so die E-Mail, was bedeutet, dass sich die Projekte, an denen beide Studios arbeiten, nicht ändern werden. In der E-Mail wird auch erwähnt, dass ein bevorstehendes "innovatives Technologieprojekt" bevorsteht, das für die Snowdrop-Spiele-Engine entscheidend sein wird, die seit Jahren in mehreren großen Ubisoft-Titeln verwendet wird.

Während Ubisofts Kostensenkungen anhalten und immer mehr Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren, fällt es schwer, sich nicht zu fragen, wann das Unternehmen das Blatt wenden kann. Hoffen wir, dass einige erfolgreiche Titel aus den wichtigsten Franchises die Magie zurückbringen können, wenn auch nur für die Dutzenden von Menschen, die sich fragen, ob sie als Nächstes auf der Strecke stehen.