Ubisoft enthüllt überarbeiteten kompetitiven Rainbow Six: Siege Kalender für 2025

HQ

Ubisoft und BLAST beschließen, vor der Saison 2025 Änderungen am Format und der Struktur des kompetitiven Rainbow Six: Siege -Kalenders vorzunehmen. Als Grund dafür wird erwähnt, dass es darum geht, "allen Beteiligten im gesamten Siege-Ökosystem neue Möglichkeiten und Herausforderungen zu bieten".

Was die Struktur des neuen Kalenders betrifft, so können wir nach dem Ende der Saison 2024 im Februar 2025 auf eine Nebensaison im März und April blicken, in der sich die Challenger Series Action weiter entfalten wird.

Die Saison 2025 beginnt dann im Mai mit einem Kick-Off Event, alles vor Stage 1 im Juni und Juli. Im August wird es eine Veranstaltung von Drittanbietern geben (vielleicht die Esports World Cup ?), während Stage 2 auch zwischen August und Oktober betrieben wird. Der einzige Major des Jahres ist für November geplant, vor dem Six Invitational Last Chance Qualifier, der für Dezember 2025 und Januar 2026 geplant ist. Der Six Invitational wird dann wieder für Februar 2026 fixiert, gefolgt von der Offseason und dem Challenger Series im März 2026.

Wenn wir uns die Challenger Series ansehen, wird uns gesagt, dass dies jetzt auch eine neue Struktur hat, eine, bei der es mit offenen Qualifikationsspielen beginnt, dann in eine Gruppenphase übergeht, bevor es zu Playoffs kommt, die letztendlich ein Aufstiegsspiel bestimmen.

Glaubst du, dass diese Änderungen für die kompetitive Rainbow Six: Siege -Szene von Vorteil sein werden?