Ubisoft enthüllt überarbeitete Rainbow Six: Siege europäische Tier-2-Rennstrecke

HQ

Es ist eine aufregende Zeit, um ein Rainbow Six: Siege -Fan zu sein, denn nicht nur, dass Rainbow Six: Siege X sehr bald am 10. Juni erscheint, sondern das kompetitive Element weiterhin einer der größten E-Sportarten überhaupt ist. Während der Fokus vieler weiterhin auf der Top-Level-Action liegt, versucht Ubisoft, seine zweite Action-Abteilung zu verbessern und eine überarbeitete Strecke anzubieten, die in der europäischen Region unterhaltsamere und vernetztere Action bietet.

Ab Juni dieses Jahres wird die Tier-2-Seite des Esports in Europa nun aus drei Kernturnieren bestehen, bevor es zu den Playoffs und dem großen Finale kommt. Der erste ist als Central Combine bekannt, der zweite Rainbow Rumble und der dritte South Beach, und jeder wird 20.000 € für die Teams ausgeben, um die sie kämpfen können. Hinzu kommen die wichtigsten Playoffs und das große Finale, bei denen 15.000 Euro auf dem Spiel stehen, zusammen mit der direkten Einladung zu den letzten Phasen der Challenger Series im Jahr 2026.

Der Circuit ist so konzipiert, dass er einen interessanten Wettbewerb fördert, aber auch den Teams viele Möglichkeiten bietet, Circuit Points zu verdienen, die darüber entscheiden, ob eine Organisation einen Playoff-Platz ergattert. Wie schon in der Vergangenheit sind auch diese Tier-2-Events so konzipiert, dass sie leicht zugänglich sind, da jedes zu Beginn eine offene Qualifikationsphase hat, bevor eine Reihe von K.O.-Runden die Anzahl der Teams reduziert, bis ein Playoff-Bracket bestätigt ist, und dann schließlich auch nur zwei Teams für ein Offline-Finale.

In Bezug auf die Roadmap und den Zeitplan wurde uns gesagt, dass Central Combine von Juni bis August läuft (mit dem großen Finale in Düsseldorf), Rainbow Rumble zwischen August und September und schließlich South Beach zwischen September und November. Die genaueren Details zu den beiden letztgenannten Ereignissen müssen noch bestätigt werden.