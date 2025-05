Ubisoft enthüllt Pläne für Assassin's Creed Shadows erstes Jahr, ohne ein Datum für Claws of Awaji festzulegen

HQ

Aufgrund der Verzögerungen und Probleme, mit denen Assassin's Creed Shadows vor der Veröffentlichung konfrontiert war, traf Ubisoft die sehr mutige Entscheidung, die Season Pass effektiv abzusagen und die erste Erweiterung für das Spiel für diejenigen, die das RPG vorbestellt haben, völlig kostenlos anzubieten. Das bedeutet wahrscheinlich, dass sich viele auf dieses Kapitel freuen, das dem Spiel etwa 10 zusätzliche Stunden zusätzlichen Inhalt hinzufügen soll.

Wenn ihr gehofft habt, dass Ubisofts Assassin's Creed Shadows Post-Launch-Update-Show einen Teil des Nebels um die Claws of Awaji -Erweiterung zerstreuen würde, haben wir leider eine schlechte Nachricht für euch. Ubisoft beabsichtigt zwar, die Erweiterung noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen, aber wir tappen noch im Dunkeln, wann genau sie erscheinen wird. Was wir darüber wissen, ist folgendes:

"Diese Erweiterung eröffnet die Insel Awaji - eine brandneue Region, die ihr erkunden könnt und die die Geschichte von Naoe und Yasuke direkt nach dem Ende des Epilogs von Shadows fortsetzt. Ihr könnt euch auf neue Feinde, neue Fähigkeiten für beide Charaktere und eine neue Waffe freuen, die speziell auf Naoe zugeschnitten ist - den Bo-Stab."

Ansonsten teilte die Show eine Roadmap mit Plänen für das erste Jahr des Spiels mit, wobei der Schwerpunkt auf den nächsten Monaten lag. Jedes wird einige kleinere Gameplay-Verbesserungen und neue Funktionen sowie kostenlose Story-Drops bieten, und obwohl es etwas ist, worauf man sich freuen kann, scheint der allgemeine Konsens zu sein, dass es sich um kleinere und subtilere Ergänzungen zum Spiel handelt.

Uns wurde gesagt, dass es im Mai zwei kostenlose Updates geben wird, die den ersten Story-Drop, Codex-Updates, Verbesserungen der Lebensqualität, eine besondere Zusammenarbeit, Photo Mode -Verbesserungen und dann ein großes Update für das Parkour-System bieten, das neue Moves zum Meistern hinzufügt. Danach folgt ein Juni-Update, das den zweiten Story-Drop, neue Schwierigkeitseinstellungen, immersivere Gameplay-Optionen, ein Open-World-Alarmsystem und die Möglichkeit bietet, Kopfbedeckungen in Zwischensequenzen zu verstecken oder sichtbar zu machen.

Der Rest des ersten Jahres enthält New Game+, Community-Feedback-Updates, weitere Story-Drops, zusätzliche besondere Kollaborationen, weitere Codex-Updates, Animus-Inhalte, neue Belohnungen, kostenpflichtige Shop-Drops und irgendwann auch Claws of Awaji.

Schauen Sie sich die Roadmap und das Update-Video unten an.