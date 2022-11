Ubisoft enthüllt morgen die nächste Far Cry 6-Erweiterung

Far-Cry-6-DLC "Vaas: Wahnsinn" erscheint nächste Woche am 12. November 2021 um 21:23 NEWS. Von Kieran Harris Am 16. November veröffentlicht Ubisoft das DLC "Vaas: Wahnsinn" in Far Cry 6. Das Add-On lässt euch in einem brandneuen Spielmodus in die Haut des legendären Schurken aus...