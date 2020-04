Ubisoft enthüllt morgen Assassin's Creed Valhalla mit erstem Trailer

You watching Werben

Ubisoft hat eine ungewöhnliche Variante gewählt, um das Setting des nächsten Assassin's Creed offiziell zu enthüllen. Bosslogic, ein Künstler aus Australien, hat seit dem frühen Nachmittag in mühevoller Kleinstarbeit im Livestream ein Artwork in einem bekannten Bildbearbeitungsprogramm angefertigt. Darauf zu sehen war am Ende ein prächtiger Wikinger, der inmitten eines europäischen Settings in die Höhe ragt. Die ganze Aktion brachte den Titel Assassin's Creed Valhalla zum Vorschein, den nächsten Ableger des langjährigen Franchise.

Ubisoft selbst hat uns bislang leider nicht viel zu diesem Spiel mitgeteilt. Auf dem Artwork sehen wir einen männlichen Charakter, allerdings ist noch nicht ausgeschlossen, ob es nicht auch eine weibliche Spielfigur geben könnte. Was auf dem Bild ebenfalls zu sehen ist, ist eine zerstörte Festung auf einer Anhöhe. An den hohen Norden Europas erinnert dieses Detail nicht, dafür wäre eine Verbindung nach Großbritannien denkbar - die Nähe zu den Wikingern wurde England damals ja mehrmals zum Verhängnis. Ein weiteres, spannendes Detail: Statt einem Adler werden wir im nächsten Kapitel der Meuchel-Serie wohl von einem Raben begleitet.

Der erste Cinematic Trailer zum Spiel erscheint morgen, am 30. April um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Was sind eure Erwartungen an Assassin's Creed Valhalla?