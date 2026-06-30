Ubisoft enthüllt die Konsolenspezifikationen für Assassin's Creed: Black Flagge neu synchronisiert

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Schon nächste Woche können die Fans in die Karibik zurückkehren, um die geliebte Geschichte von Edward Kenway in Assassin's Creed: Black Flag Resynced neu zu erleben. Das Remake startet am 9. Juli und hat bereits Gold erreicht, was bedeutet, dass es bereit ist, den Fans übergeben zu werden.

Für diejenigen unter euch, die den Titel auf der PS5 oder Xbox Series X/S spielen möchten, interessiert euch vielleicht, wie es auf den verschiedenen Konsolenplattformen laufen wird? Falls ja, wurden die vollständigen Konsolenspezifikationen nun geteilt.

Das Wichtigste ist, dass neben der Xbox Series S alle drei Xbox Series X, PS5 und PS5 Pro drei grafische Optionen bieten: Performance, Fidelity und Balanced bieten. Jede arbeitet mit hochskalierter 2160p-Auflösung (PS5 Pro nutzt ebenfalls eine verbesserte PSSR-Auflösung) und zielt dann entweder auf 60 FPS, 30 FPS oder 40 FPS ab. Ebenso bietet Performance für PS5 und Xbox Series X nur Basis-Ray-Tracing an, während Balanced und Fidelity Extended Ray-Tracing anbieten, während die PS5 Pro Extended Ray-Tracing in allen Modi bietet.

Was die Xbox Series S betrifft, ist das wichtigste Punkt, dass das Spiel nur einen Fidelity-Modus bietet, der bei hochskalierter 1620p-Auflösung und 30 FPS begrenzt ist und Standard-Ray-Tracing bietet.

Sehen Sie sich unten die vollständigen Konsolenspezifikationen an.