Ubisoft enthüllt die ersten vier Staffeln des Post-Launch-Supports für Skull and Bones

Es ist fast an der Zeit, die Segel zu setzen und sich auf dem Indischen Ozean einen Namen als furchteinflößender Haudegen zu machen. Ubisofts Skull and Bones soll am 16. Februar für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, und da diese Veröffentlichung bevorsteht, hat das französische Spieleunternehmen einen Einblick in das erste Jahr des geplanten Post-Launch-Supports gegeben.

Im Rahmen eines Blog-Posts, in dem die Fans daran erinnert werden, dass dieses Spiel ein reichhaltiges Endgame-Angebot haben soll, einschließlich des Kampfes gegen Dinosaurier und legendärer Raubüberfälle, kündigte Ubisoft an, dass Year 1: Rise of the Kingpins eine Reihe von Piratenlords mitbringen wird, mit denen ihr euch stellen könnt, um eure Berühmtheit zu erhöhen. Wie die Jahreszeiten und ihre jeweiligen Herren genannt werden, könnt ihr unten sehen.



Staffel 1: Raging Tides - Philippe La Peste



Staffel 2: Chor der Verwüstung - Hubac Twins



Staffel 3: Into the Dragon's Wake - Lordname wird noch bekannt gegeben



Staffel 4: Schatten der Tiefe - Lordname wird noch bekannt gegeben



Das genaue Startdatum für die erste Staffel mit Post-Launch-Inhalten wurde noch nicht genannt, aber zweifellos wird es nicht mehr lange dauern, bis Skull and Bones am 16. Februar erscheint.

Ubisoft hat außerdem bekannt gegeben, dass das Spiel zwischen dem 8. und 11. Februar eine letzte offene Beta erhalten wird, in die alle Plattformen eintauchen,Infamy auf Stufe 6 aufsteigen, einige exklusive Belohnungen verdienen und alle Fortschritte, die sie machen, ein paar Tage später auf die Launch-Version des Spiels übertragen können.