Ubisoft enthüllt Assassin's Creed Shadows Collector's Edition

Ubisoft hat uns gestern einen ersten Blick auf Assassin's Creed Shadows gewährt. Im Cinematic-Trailer wurden uns Samurai Yasuke und Shinobi Naoe vorgestellt, und wir erfuhren auch einige Details über das Open-World-RPG.

Es wird eine Karte von der Größe von Assassin's Creed Origins' Ägypten geben, die Protagonisten in der offenen Welt nach Belieben austauschen und natürlich einige solide Kämpfe und Attentate bieten. Wenn Sie wirklich Ihre Liebe zu Assassin's Creed Shadows zeigen möchten, hat Ubisoft auch die Collector's Edition des Spiels enthüllt.

Für den stolzen Preis von 239,99 $ erhalten Sie Zugang zu einer 40 cm großen Diorama-Statue, die Yasuke und Naoe Rücken an Rücken zeigt, einer Steelbook-Hülle, einem Artbook, einer Wandrolle, einem lebensgroßen Tsuba-Handschutz und einer Weltkarte. Kein schlechtes Paket, denn manchmal geben Ihnen diese Collector's Editions nur den Plastikbeutel in Form einer Statue und verlangen von Ihnen, Hunderte von Dollar dafür zu bezahlen. Schauen Sie sich die Collector's Edition im Bild unten an: