Ubisoft enthüllt Assassin's Creed Mirage Entdeckungsmodus: Geschichte von Bagdad

Ubisoft hat uns bereits viele Details zum nächsten Teil der Assassin's Creed-Reihe verraten: Mirage. Ein Titel, mit dem der französische Verlag mit einer zurückhaltenderen Geschichte und einer Rückkehr zu den Wurzeln zu den Ursprüngen der Serie zurückkehren möchte. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht einige der besten Ergänzungen und Extras haben können, die in den neuesten Teilen der Serie eingeführt wurden, wie z.B. das pädagogische Werkzeug der Discovery Mode, das hier "Geschichte von Bagdad" heißt.

Zusätzlich zu den Codex-Einträgen mit Datenbankeinträgen zur Geschichte von Mirage werden wir auch einen Bildungsmodus haben, in dem wir bis zu 66 historische Orte in der Stadt Bagdad besuchen können, die im neunten Jahrhundert, als die Ereignisse des Spiels stattfinden, die Hauptstadt des Abbasiden-Kalifats war, eines der mächtigsten und fortschrittlichsten Muslime Imperien in der Geschichte, die das gesamte Gebiet in Nordafrika und im Nahen Osten und in Eurasien von Algerien bis zur Westgrenze Chinas beherrschten.

Laut Ubisoft selbst wird History of Baghdad in das Hauptspiel integriert, ähnlich wie die Datenbank in früheren Spielen, und mit dem Spielerfortschritt verknüpft sein, mit einer Belohnung für Basim nach Abschluss. Wenn wir die 66 historischen Stätten Bagdads besuchen, werden wir Forschungsartikel zu fünf Themen freischalten: Wirtschaft; Überzeugungen und tägliches Leben; Regierung; Kunst und Wissenschaft; und Hofleben.

History of Baghdad wird ab der Veröffentlichung von Assassin's Creed Mirage am 12. Oktober für PlayStation, Xbox und PC verfügbar sein.