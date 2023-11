Ubisoft entfernt sich von Far Cry 6

HQ

Ubsioft hat entschieden, dass es Far Cry 6 in den letzten zwei Jahren seit seinem Start im Oktober 2021 genug Unterstützung gegeben hat und dass es an der Zeit ist, Entwickler vom Spiel zu zukünftigen und anderen Projekten zu bewegen.

Laut einem Beitrag auf X weist Ubisoft ausdrücklich darauf hin, dass das Entwicklerteam ohne Unterbrechung der Online-Dienste des Spiels keine Updates mehr für Far Cry 6 vornehmen wird.

Dies alles kommt erst vor relativ kurzer Zeit, nachdem Berichte und Gerüchte ein wenig zusätzliches Licht darauf geworfen haben, wann Far Cry 7 erscheinen könnte und auch, was das Far Cry Multiplayer-Spiel bieten könnte.