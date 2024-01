Ubisoft entfernt Erwähnungen von Star Wars Outlaws Ende 2024

HQ

Gestern berichteten wir, dass Star Wars Outlaws ein Veröffentlichungsfenster Ende 2024 ins Auge zu fassen scheint. Jetzt scheint es, dass Ubisoft einen Rückzieher macht und stattdessen die Erwähnungen von Ende 2024 durch ein einfacheres Veröffentlichungsfenster für 2024 ersetzt hat.

In einer E-Mail an Kotaku erklärte ein Ubisoft-Sprecher, was mit dem falschen Veröffentlichungsfenster passiert war, und sagte, dass es falsch war und seitdem geändert wurde. Auch wenn Ubisoft uns nicht glauben machen will, dass Ende 2024 das Startfenster ist, scheint es der wahrscheinlichste Zeitpunkt zu sein, an dem wir Star Wars Outlaws sehen werden.

Im Moment haben wir nur diesen Gameplay-Showcase vom Juni, zusammen mit einigen weiteren Informationen, die in Interviews über Star Wars Outlaws verraten werden. Nichtsdestotrotz wird ein Open-World-Star-Wars-Spiel die Fans sicherlich begeistern, also hoffen wir, dass wir bald mehr hören.