Ubisoft empfiehlt einen Early Access Star Wars Outlaws Spieler, die einen neuen Spielstand beginnen

HQ

Star Wars Outlaws ist endlich da, und für die Spieler, die bereit sind, mehr als $100 auszugeben, spielen sie bereits seit ein paar Tagen. Dank eines von Ubisoft entdeckten Fehlers scheint es jedoch, dass Early-Access-Spieler auf PS5 ihre gespeicherten Daten verlieren und neu starten müssen.

Laut GamesRadar beschrieb Ubisoft das Problem wie folgt: "Am 27. August haben unsere Teams ein Problem festgestellt, bei dem einige PS5-Spieler mit einer früheren Version des Spiels gespielt haben. Wir haben schnell ein Update veröffentlicht und die betroffenen Spieler informiert, um sicherzustellen, dass ihr Spiel auf die neueste Version (1.000.002) aktualisiert wurde, und ihnen geraten, einen neuen Spielstand zu beginnen, um zusätzliche Probleme und Fortschrittsblocker zu vermeiden."

Um also zu vermeiden, eine veraltete Version von Star Wars Outlaws zu spielen, verabschieden Sie sich am besten von den Fortschritten, die Sie mit Kay Vess gemacht haben. Du erhältst ein neues Schmuckstück im Spiel und 100 Ubisoft Connect-Einheiten für deine Sorgen, wenn du betroffen bist, aber es sieht nicht so aus, als würdest du deine Speicherdatei zurückbekommen.

Leider ist dies ein holpriger Start für Star Wars Outlaws auf der PS5, die ansonsten ziemlich gute Kritiken von Kritikern erhalten hat. Sie können unsere Gedanken hier in voller Länge nachlesen.