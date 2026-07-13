Ubisoft: "Ein Spiel zu spät zu veröffentlichen kann dessen Erfolg beeinträchtigen"

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Lange Zeit wurde viel darüber gesprochen, dass Entwickler und Publisher Spiele veröffentlichen, bevor sie fertig sind, was uns Spieler sofort zu einer Art unfreiwilligen Betatester macht. Jetzt jedoch weist Ubisoft (über Game File) in seinem Jahresbericht darauf hin, dass es am anderen Ende des Spektrums auch ein weiteres Problem gibt: Spiele zu spät zu veröffentlichen.

Wie wir alle wissen, ist es nicht ungewöhnlich, dass Spiele so lange verzögert und in die Länge gezogen werden, dass sie sich schon beim Release etwas veraltet anfühlen. Genau das wird jetzt hervorgehoben, und sie schreiben, dass "ein Spiel zu spät zu veröffentlichen – wenn die Markterwartungen nachgelassen haben und es in einem hoch wettbewerbsintensiven Umfeld nicht mehr den Marktstandards entspricht – auch seinen Erfolg beeinträchtigen kann."

Genau auf welche Spiele Ubisoft sich bezieht, ist unklar, aber das Unternehmen hatte seinen Anteil an lange verzögerten Titeln (nicht zuletzt Beyond Good and Evil 2), und es ist sicherlich interessant, dass dieses Problem als so bedeutend angesehen wird, dass es in einem Jahresbericht behandelt werden könnte.