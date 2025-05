Ubisoft dreht einen Riders Republic Film

HQ

Ubisoft versucht sich einst an einer Leinwandadaption eines seiner Kernfranchises. Nein, wir sprechen nicht von Assassin's Creed oder Far Cry, Splinter Cell oder Rayman, Prince of Persia oder Watch Dogs, nicht einmal Rainbow Six... Das Spiel, das dieses Mal verfilmt wird, ist Riders Republic.

Das ist richtig, der Open-World-Extremsporttitel wird sowohl von Ubisoft Film & Television als auch von Gaumont in einen Live-Action-Film verwandelt. Er wird in den Alpen spielen, eine Menge beeindruckender Stunts bieten, von der Vision des Regisseursduos Adil El Arbi und Bilall Fanah (Bad Boys for Life und Bad Boys: Ride or Die geformt und von Noé Debré von Stillwater geschrieben werden.

In dem Ankündigungsartikel erklärt Ubisoft: "Der Film spielt auf den verschneiten Hängen der Alpen und wird ununterbrochenen Nervenkitzel, Humor und spektakuläre Stunts bieten. Riders Republic wird von Adil El Arbi und Bilall Fallah (Bad Boys for Life, Bad Boys: Ride or Die) inszeniert, während Noé Debré (Dheepan - Palme d'Or bei den 68. Filmfestspielen von Cannes, Stillwater, The World Is Yours) die Geschichte entwirft.

Ansonsten nutzte Ubisoft diese Gelegenheit, um zu bestätigen, dass Riders Republic die Marke von 10 Millionen Spielern überschritten hat und dass es nach dem letzten Update im März 2025 immer noch große Pläne für das Spiel gibt.