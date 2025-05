Ubisoft deutet etwas an, das mit Splinter Cell zu tun hat

HQ

Diese Woche wurden die 60+ Peripheriehersteller, Entwickler, Publisher und mehr vorgestellt, die auf dem diesjährigen Summer Game Fest (Freitag, 6. Juni, 23 Uhr MEZ) vertreten sein werden. Es war eine riesige Liste, die so ziemlich alle großen Namen umfasste, einschließlich der drei Konsolenhersteller, aber es fehlte ein Riese...

Die Rede ist von Ubisoft, die dieses Jahr anscheinend nicht dabei sein werden und die anscheinend auch kein eigenes Event haben. Das bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass wir ohne ihre Spiele auskommen werden, denn ohne Vorwarnung hat ihr Threads-Account gerade ein Bild von Sam Fisher mit deutlich aktualisierter Grafik (im Vergleich zum Original) gepostet.

Wir wissen, dass Ubisoft an einem Remake des allerersten Splinter Cell arbeitet, von dem wir seit seiner Ankündigung im Jahr 2021 tatsächlich einige Konzeptzeichnungen gesehen haben. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit für einen offiziellen Auftritt in irgendeiner Form, da es angesichts des Timings schwierig ist, ihren kryptischen Beitrag anders zu interpretieren.

Da Ubisoft nicht am Summer Game Fest teilnimmt, gehen wir davon aus, dass Sam Fisher am Sonntag, den 8. Juni, beim Xbox Games Showcase auftreten wird, wenn das Event um 19 Uhr MEZ beginnt. Das erste Splinter Cell war ein Xbox-Exklusivtitel und die Serie wird seitdem oft mit der Xbox in Verbindung gebracht.

Es wird jedoch gemunkelt, dass sowohl Nintendo als auch Sony in naher Zukunft ihre eigenen Events geplant haben, und wenn sich herausstellt, dass es auch dort stattfinden könnte.

Bevor wir irgendwelche offiziellen Neuigkeiten darüber bekommen, worum es geht - was glaubst du, versucht Ubisoft mit dem Beitrag zu implizieren?