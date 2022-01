Ubisoft datiert Die Siedler, plant geschlossene Beta

HQ

Ubisoft Düsseldorf möchte das nächste Kapitel der Siedler-Spiele am 17. März aufschlagen. Das bekannte Gameplay bestehend aus Ressourcen sammeln, Warenkreisläufe erstellen und Armeen befehligen wird in zwei Monaten in der Snowdrop-Engine zurückkehren, verrät uns das Entwicklerstudio in einer Pressemitteilung. Neben der Kampagne wird es in Die Siedler klassische Gefechte gegen die KI oder andere Spieler, sowie einen Spielmodus namens "Ansturm" geben. Was genau sich dahinter verbirgt, wissen wir aktuell noch nicht. Bislang sind drei Fraktionen geplant, von denen wir zwei bereits kennen.

Am 20. Januar startet eine geschlossene Beta-Phase, was für einige wenige Spieler die erste Gelegenheit sein wird, das neue Die Siedler selbst in Augenschein zu nehmen. Interessierte dürfen sich auf dieser Aktions-Webseite anmelden und anschließend die Daumen drücken. Ausgewählte Beta-Tester werdet insgesamt vier Tage lang spielen können und der Game-Client steht ab dem 18. Januar zum Vorab-Download bereit. Neben dem Tutorial wird der Skirmish-Modus bereitstehen (Eins-gegen-Eins und Zwei-gegen-Zwei gegen die KI). Einen Vorabeindruck der Closed Beta bekommt ihr in unserer ersten Vorschau zum Spiel.