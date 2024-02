Ubisoft-CEO verteidigt Skull and Bones vollen Preis und nennt es "Quadruple A"

HQ

Angesichts der zahlreichen Verzögerungen, des Produktions-Reboots und der Tatsache, dass das Live-Service-Format nicht optimal ist, wird es sicherlich Spieler geben, die an Skull and Bones zweifeln. Ubisofts Multiplayer-Piraten-Seeschlachtschiff-Titel erscheint in einer Woche, aber eine kostenlose Beta ist bereits für alle verfügbar, die mit dem Segeln auf den Meeren beginnen möchten. Und Ubisoft-CEO Yves Guillemot scheint zuversichtlich zu sein.

Während des Q&A bei der Präsentation des Q3-Ergebnisberichts für das Geschäftsjahr (bis zum 31. Dezember 2023) verteidigte Guillemot den Game-as-a-Service-Ansatz von Skull and Bones und seinen vollen Preis (79,99 €) und nannte es einen Titel von überlegener Qualität, selbst unter den Triple-A-Spielen.

"[Die Spieler] werden sehen, dass Skull and Bones ein komplettes Spiel ist", sagte er. "Es ist ein wirklich großes Spiel, und wir glauben, dass die Leute wirklich sehen werden, wie umfangreich und vollständig es ist. Es ist ein wirklich komplettes, dreifaches... quadruple-Ein Spiel, das auf lange Sicht überzeugen wird.

Wir sind bereits in den Gewässern unterwegs und kämpfen mit unserer Crew von Freibeutern in Skull and Bones, aber wir werden auf die Veröffentlichung der Rezension warten, um unser Urteil über diese "AAAA" abzugeben.

Danke, VGC.