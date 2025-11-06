Ubisoft-CEO spricht offen über Assassin's Creed Shadows' Kulturkriege

HQ

Der CEO von Ubisoft hat sich zu den Kulturkriegen und Angriffen geäußert, denen Assassin's Creed Shadows im Vorfeld seiner Veröffentlichung ausgesetzt war, und dabei die Kontroverse auf eine Weise diskutiert, die die meisten Unternehmen und ihre Führungskräfte wahrscheinlich vermieden hätten.

Bei einem Treffen von Insidern der Videospielindustrie während der Paris Games Week (berichtet von Game File) begann Guillemot seinen Vortrag über das Fiasko mit der Frage: "Was passiert, wenn ein legendäres Franchise eines seiner am meisten erwarteten Erlebnisse enthüllt? Nur um das Spiel zu werden, das jeder gerne hasst?"

Das ist ein ziemlicher Aufhänger, und obwohl es dramatisch erscheinen mag, erklärt es kurz, was zum Teufel mit Assassin's Creed Shadows passiert ist. Guillemot enthüllte, dass Ubisoft zunächst von der Gegenreaktion abgeschreckt wurde. Dies führte dann zu den internen Verzögerungen für das Spiel, und mit der zusätzlichen Zeit polierte Ubisoft Shadows auf, in der Hoffnung, dass es den Assassin's Creed-Fans gefallen würde, die es dann wiederum gegen diese Angriffe verteidigen würden.

"Wir haben schnell gemerkt, dass es ein Kampf war, ein Kampf mit unseren Fans, um zu zeigen, dass wir in Wirklichkeit mehr ein Videospiel als eine Botschaft sind", sagte Guillemot. Ob Assassin's Creed Shadows diesen Kampf gewonnen hat, ist schwer zu sagen. Das Spiel stand bei seiner Veröffentlichung auf den Topsellerlisten, war aber im Vergleich zu den Verkaufszahlen anderer Franchise-Hits anscheinend eine kleine Enttäuschung.

