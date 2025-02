Ubisoft-CEO sagt, dass sich das Unternehmen weiterhin auf Open-World- und Live-Service-Erlebnisse konzentrieren wird

HQ

Heute wagt es das, nicht wahr? Ubisoft-CEO Yves Guillemot hat bestätigt, dass das Unternehmen nicht plant, in absehbarer Zeit von seiner Brot-und-Butter-Formel abzuweichen, und dass der Fokus darauf liegen wird, "Jahr für Jahr" Open-World- und Live-Service-Erlebnisse zu liefern.

In einem kürzlich von VGC erfassten Q&A bestätigte Guillemot, dass sich Ubisoft weiterhin auf diese beiden Säulen konzentrieren wird. "Wir haben in den kommenden Jahren erheblich in eine große Pipeline von Produkten in unseren beiden Verticals investiert, bei denen es sich um Open-World-Action-Adventures sowie 'Game as a Service'-native Erlebnisse handelt", sagte er. "Wie Sie wissen, bereiten wir sehr kurzfristig einen großen Launch für Assassin's Creed Shadows vor. Nächstes Jahr werden wir große Pläne haben, die Rainbow Six auf allen Plattformen zugute kommen werden, das ist gut fokussiert und das ist ein wichtiger Meilenstein."

Guillemot fügte auch hinzu, dass die Vorbestellungen für Assassin's Creed Shadows stark aussehen, ähnlich wie bei Assassin's Creed Odyssey. Wir müssen abwarten, ob die Kontroverse um Shadows den Erfolg beeinträchtigen wird, aber es scheint, dass Guillemot auf jeden Fall möchte, dass Ubisoft an seiner Formel festhält, einer Formel, der einige zunehmend überdrüssig werden.