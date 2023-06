Ubisoft bringt drei Crossover auf den Markt, darunter Master Chief in Brawlhalla

HQ

Inmitten all der AAA-Titel, die das Ubisoft Forward-Event füllten, nutzte der Entwickler auch die Gelegenheit, einige kleinere Ankündigungen zu machen, von denen wir glauben, dass sie vielen gefallen werden. Nicht weniger als drei verschiedene und ziemlich coole Crossover sind für dieses Jahr geplant und das größte von allen ist Halo in Brawlhalla. Ubisofts Kämpfer wird in genau einem Monat sowohl vom Master Chief als auch vom Arbiter besucht.

Aber das ist noch nicht alles, Roller Champions erhält auch ein exklusives Jet-Set-Radio-Event und Riders Republic wird sich mit Skate messen.

Die folgenden Daten gelten für jedes Crossover, und Sie können sich die Enthüllungstrailer für alle weiter unten ansehen:



Juni 27 - Roller Champion/Jet Set Radio

Juli 12 - Brawlhalla/Halo

September 26 - Riders Republic/Skate



