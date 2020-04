Ubisoft bietet Zuhause-Bleibern an, mit Just Dance 2020 zu tanzen

Wer es nicht gewohnt ist, lange Zeit über zu Hause zu bleiben, der sieht sich aktuell möglicherweise mit einer herausfordernden Situation konfrontiert. Ubisoft nutzt die Lage, um mehrere Initiativen für ihr Tanz-/Partyspiel Just Dance 2020 ins Leben zu rufen. Spieler sollen auf diesem Wege dazu ermutigt werden, mit oder ohne Spielekonsole zu Hause aktiv zu werden und in Bewegung zu bleiben.

Wer Just Dance 2020 besitzt erhält ein einmonatiges, kostenloses Abonnement für Just Dance Unlimited, mit dem ihr über 500 Premium-Songs genießen könnt. Wenn ihr Just Dance 2020 nicht besitzt, könnt ihr stattdessen die offizielle Youtube-Seite von Just Dance besuchen und euch dort an einer Vielzahl von Wiedergabelisten erfreuen - die ihr einfach nachtanzt.

Von Just Dance Kids bis Just Get Fit gibt es jede Menge Tracklists, die mit der richtigen Musik begeistern können und dazu einladen, das Tanzbein zu schwingen. Die Wiedergabelisten werden den ganzen Monat über kostenlos auf dem Kanal zur Verfügung stehen. Just Dance 2020 ist für Nintendo Switch, Nintendo Wii, Playstation 4, Google Stadia und Xbox One verfügbar. Jede Kopie enthält eine einmonatige kostenlose Testversion von Just Dance Unlimited, die von Ubisoft regelmäßig mit neuen Inhalten aktualisiert wird.