Ubisoft bestätigt so gut wie Rainbow Six: Siege 2

HQ

Vor ein paar Tagen berichteten wir über das Gerücht, dass Ubisoft der Welt eine Fortsetzung für Rainbow Six: Siege vorstellen würde, alles als Teil des Keynote-Showcase, das das Unternehmen jedes Jahr bei jedem Six Invitational -Turnier abhält. Es gibt zwar keine direkte Bestätigung, dass ein Rainbow Six: Siege 2 kommt, aber Ubisoft hat den Fans jetzt gesagt, dass sie einschalten sollen, um einen ersten Blick auf etwas zu werfen, das mit ziemlicher Sicherheit eine Fortsetzung des taktischen Shooters ist.

In einem Beitrag auf X gibt Ubisoft an, dass es am 16. Februar, dem kommenden Sonntag, als Teil des letzten Tages des Jahres 2025 Six Invitational den Vorhang für "das nächste Kapitel in der Rainbow Six: Siege Saga" lüften wird. Uns wird nicht viel mehr gesagt, außer dass es "vollgepackt mit Hintergrundgeschichten sein wird, die ihr nicht verpassen solltet".

Obwohl Rainbow Six: Siege immer noch eines der beliebtesten Live-Spiele ist, ist es fast 10 Jahre alt, was bedeutet, dass es ein Update gebrauchen könnte, um sicherzustellen, dass es in absehbarer Zukunft weiter wachsen und expandieren kann. Wenn es darum geht, wie dies aussehen wird, sind zweifellos Leistungs-, Engine- und Grafikverbesserungen die Hauptpunkte, während es ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist, das hervorragende und geliebte Gameplay so ähnlich wie möglich zu halten.