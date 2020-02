Ubisoft bestätigt erneut PS5- und Xbox-Series-X-Versionen von Rainbow Six: Siege

Letztes Jahr im Sommer hat Ubisoft bereits absehen können, dass sie Rainbow Six: Siege auf die neuen Konsolen bringen werden. Am vergangenen Wochenende wurde das noch einmal bestätigt, schließlich vergessen Menschen solche Sachen ja mit der Zeit. Game Director Leroy Athanassof sprach kürzlich mit Windows Central und erinnerte die Kollegen daran, dass PS5- und Xbox-Series-X-Versionen bestätigt wurden:

"Was ich euch sagen kann, ist, dass [Rainbow Six: Siege] ab dem Start [der neuen Konsolen spielbar] sein ist. [...] Es liegt an [den Plattform-Herstellern], dem zuzustimmen. Bei Siege ist es unser Ziel, direkt beim Start verfügbar zu sein."

Athanassof ließ es so klingen, als würden sich Spieler auf generationsübergreifende Matches freuen dürfen: "Das heißt, wenn ihr auf der nächsten Playstation spielt, könnt ihr [euch ins Matchmaking] der vorherigen Playstation einreihen", sagte er.

Der Mann von Ubisoft hatte auch Neuigkeiten für Spieler, die auf Crossplay-Optionen zwischen Xbox-One- und PS4-Spielern warten:

"Wir würden gerne vollständig Crossplay spielen - Xbox-Spieler sollten gegen die Playstation-Spieler antreten", sagte er der Website. "Wir sind bereit, das zu unterstützen. Und hoffentlich wird es geschehen, denn wie gesagt, es ist ein allgemeiner Schritt in der Branche, und nichts kann es verhindern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es geschieht."

In Rainbow Six: Siege geschieht derzeit einiges, da Ubisoft am vergangenen Wochenende weitere Saisons für den Multiplayer-Shooter ankündigte. Ihr könnt in diesem Artikel mehr darüber nachlesen.