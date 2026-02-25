Ubisoft bestätigt den Weggang des Kreativdirektors von Assassin's Creed Hexe

HQ

Ubisoft erschüttert weiterhin seine Organisation, und es ist nun klar, dass die nächste Person, die entlassen wird, Clint Hocking ist, Creative Director des kommenden Assassin's Creed Hexe. Dies wurde von einem Sprecher von Ubisoft bestätigt, der ebenfalls betont, dass die Entwicklung von Hexe wie gewohnt fortgesetzt wird und ein erfahrenes Team an dem Projekt arbeiten wird, das als einer der einzigartigsten Teile der Serie bisher beschrieben wird.

"Wir danken [Clint] aufrichtig für seine Vision, seine kreativen Beiträge und seine Hingabe über die Jahre hinweg und wünschen ihm alles Gute für sein nächstes Kapitel."

Hockings Rolle wird nun von Jean Guesdon übernommen, der neu ernannten Inhaltsleiter der Marke Assassin's Creed. Guesdon ist keineswegs ein unbekannter Name und war zuvor Creative Director sowohl für Assassin's Creed IV: Black Flag als auch für Assassin's Creed Origins, zwei der meistgefeierten Spiele der Serie.

Hocking selbst hat eine lange Geschichte bei Ubisoft und leitete zuvor unter anderem die Entwicklung von Far Cry 2, Splinter Cell: Chaos Theory und Watch Dogs: Legion. Was sein nächster Schritt sein wird, ist noch unklar, aber wir wünschen ihm viel Glück für die Zukunft.

Freust du dich auf Hexe?