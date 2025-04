Ubisoft bestätigt den Offline-Modus für The Crew 2 und The Crew Motorfest befindet sich in der Entwicklung

HQ

Letztes Jahr wurde The Crew zum großen Kummer und Frust vieler geschlossen, was massive Proteste der Fans auslöste und die Debatte darüber, wem ein gekauftes Spiel eigentlich gehört, neu entfachte. Viele Spieler fühlten sich bestohlen und reichten schließlich eine Klage gegen Ubisoft ein, die bis heute darauf besteht, dass die Spieler ihre Spiele nicht wirklich besitzen.

Im September letzten Jahres versprach Ubisoft jedoch, Offline-Modi sowohl für The Crew 2 als auch für The Crew Motorfest hinzuzufügen - und verstummte dann im Grunde genommen über die ganze Sache... Bis gestern. In einem neuen Video bestätigte Ubisoft schließlich, dass sie an Offline-Modi für diese Titel arbeiten und dass eine ausgewählte Anzahl von Spielern am 30. April die Möglichkeit haben wird, das Feature zu testen, bevor es offiziell veröffentlicht wird.

Die Testphase wird zunächst nur für den PC verfügbar sein, aber sobald es zur Hauptsendezeit bereit ist, wird es auf allen Plattformen ausgerollt. Der Offline-Modus für The Crew 2 soll noch vor Ende des Jahres erscheinen, während das The Crew Motorfest etwas länger dauern wird. So oder so, es sieht tatsächlich so aus, als ob Ubisoft plant, sich einmal an sein Versprechen zu halten.

Sind Sie begeistert vom Offline-Modus?

https://x.com/TheCrewGame/status/1915435857294594241