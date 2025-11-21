Ubisoft bestätigt den Abschluss des Tencent-Geschäfts, neues Geschäftsmodell wird im Januar 2026 bekannt gegeben

HQ

Wir haben gefühlt eine Ewigkeit darauf gewartet, dass Ubisoft endlich seinen Finanzbericht veröffentlicht, und jetzt, da das geschehen ist, haben wir viele Details zum Durchforsten. Es scheint, dass die erste Hälfte des Geschäftsjahres 25/26 für den Assassin's Creed-Verlag gar nicht so schlecht war, denn es gab eine 20%ige Steigerung der Nettobuchungen im Jahresvergleich über das Semester. Außerdem erhalten wir weiter unten einige Details zum Tencent-Deal, der Anfang dieses Jahres angekündigt wurde.

Die Details zu diesem Deal sind bereits finalisiert, und es wird erwartet, dass er in den kommenden Tagen abgeschlossen wird. Das bedeutet, dass Ubisoft mit der Gründung der neuen Vantage Studios fortfahren wird, die die Kontrolle über ihre Hauptfranchises in Assassin's Creed, Tom Clancy's Rainbow Six und Far Cry übernehmen werden.

Dies wird die Gründung neuer Creative Houses beinhalten, von denen das erste laut den Finanzdokumenten nach drei Leitprinzipien arbeiten wird. Diese sind "Autonomie, Fokus und Spielerzentrität". Für diese großen Franchises werden neue Führungsteams gebildet, zu denen auch neue Leiter der Franchises gehören, die voraussichtlich Anfang nächsten Jahres bekannt gegeben werden.

Wir sagen Anfang nächsten Jahres, weil Ubisoft dann ein neues Betriebsmodell vorstellen wird. Im Januar 2026 werden wir mehr Details über das neue Betriebsmodell hören , das "um Creative Houses, unabhängige Geschäftseinheiten mit dem Ziel aufgebaut ist, eine stärkere kreative Vision, größere Fokussierung, Effizienz, Autonomie und Verantwortlichkeit zu fördern."

Dank des Tencent-Deals wurde Ubisoft mit einer beträchtlichen Portion Geld versorgt, von dem es den Großteil für seine Bilanz verwendet hat, wie es sich anscheint. An anderer Stelle sehen wir, dass Ubisofts Kostensenkungen gut vorankommen, auch wenn sie auf Kosten von Entlassungen und Stellenabbau gehen. Nur die Zeit wird zeigen, ob dies der Moment ist, in dem Ubisoft nach ein paar schwierigen Jahren seine Kurve dreht.