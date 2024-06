Ubisoft bestätigt, dass Star Wars Outlaws beim Start keine Mikrotransaktionen enthalten wird

HQ

Nachdem sich der Staub über die Kontroverse um Star Wars Outlaws und die Mission(en) von Jabba the Hutt gelegt hat und die Spieler wissen, dass sie vor, bei oder nach der Veröffentlichung etwas mehr ausgeben können, um Zugang zu DLC- und Season-Pass-Inhalten zu erhalten, wollten wir wissen, ob das Spiel auch für jede Art von Mikrozahlungen für kleinere Gegenstände offen sein würde. wie Kosmetika oder individualisierbare Teile. Also haben wir Ubisoft direkt gefragt.

"Zum Start wird Star Wars Outlaws es den Spielern ermöglichen, den Season Pass und das Ultimate Bundle separat zu kaufen, wenn sie die Ultimate Edition nicht gekauft haben", hat ein Ubisoft-Vertreter gegenüber Gamereactor bestätigt. "Zu diesem Zeitpunkt wird es keine weiteren In-Game-Käufe geben."

Während "zu diesem Zeitpunkt" die Tür für potenzielle MTX in der Zukunft öffnet, scheint es, als ob diese Art von Inhalten für das Abenteuer von Kay & Nix am 30. August nicht in Betracht gezogen wurde. Mit anderen Worten, Ihre ausgegebenen Credits reichen für die verfügbaren Anpassungsoptionen aus.

Für weitere exklusive, tiefere Einblicke in Star Wars Outlaws haben wir euch bei Gamereactor mit unserem Summer Game Fest und Ubisoft Forward-Inhalten mehr als versorgt, einschließlich allererster praktischer Erfahrungen mit dem Spiel, Anfragen zu Boba Fett, Cad Bane oder der Macht und Details zu Schlüsselmomenten aus der Hauptserie in Outlaws, abgesehen von unserem vollständigen Interview mit den Regisseuren unten. die Sie sich unten mit zusätzlichen lokalen Untertiteln ansehen können: