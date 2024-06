Ubisoft bestätigt, dass sich Beyond Good & Evil 2 noch in der Entwicklung befindet

HQ

Heute können Beyond Good & Evil -Fans zu der kultigen Serie zurückkehren, um sich die 20th Anniversary -Version des Originalspiels anzusehen, die ein paar zusätzliche Goodies enthält, die einen Blick auf die Entwicklung des Spiels werfen und gleichzeitig mit einer modernisierten Leistung und einer Re-Orchestrated -Version des Soundtracks unterstützt werden.

Da die Spieler zweifellos in Scharen zu dem Titel strömen, hat Ubisoft dies als Chance genutzt, um ein sehr minimales und schnelles Update zu seiner viel geschmähten Fortsetzung zu geben. Das französische Unternehmen fügt hinzu, dass Beyond Good & Evil 2 immer noch in Produktion ist, aber ansonsten erfahren wir nichts weiter, so dass es noch Jahre dauern könnte, bis wir etwas Sinnvolles über das Spiel sehen.

Sind Sie immer noch interessiert und gespannt auf BG&E2?