Ubisoft beschreibt Saison Pass von Riders Republic

Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir uns einen Schutzhelm aufsetzen müssen, um den vielfältigen Open-World-Spielplatz von Ubisofts Riders Republic mit Skiern, einem Fahrrad oder im Wingsuit erkunden zu können. Da das Erscheinungsdatum des Extremsporttitels (der 28. Oktober) immer näher rückt, hat sich der Entwickler nun dazu geäußert, welche kostenpflichtigen Inhalte die Spieler nach der Veröffentlichung erwartet.

Das Live-Service-Spiel wird einen sogenannten "Year-1-Pass" bekommen, der zum Preis von ungefähr 30 Euro alle paar Monate etwas Neues einführen wird. Die erste dieser Phasen steht bereits Ende des Monats zum offiziellen Serverstart zur Verfügung. In der sogenannten "Pre-Season" kaufen Besitzer dieser DLC-Lizenz ein Fahrrad und einen Raketen-Suite, mit denen sie schneller die Umgebung durchqueren werden. In der darauffolgenden Saison 1 kehrt der Winter als zentrales Thema ein, was mit einem saisonalen Fortschrittssystem unterlegt wird. Spieler können in dieser Phase Belohnungen freispielen, indem sie an zeitlich begrenzten In-Game-Veranstaltungen teilnehmen und eine Menge Zeit investieren.

Die zweite Saison von Riders Republic fügt einen neuen Mehrspielermodus hinzu, in dem zwölf Spieler aufgeteilt auf zwei Sechserteams versuchen, innerhalb eines festgelegten Zeitlimits so viele Edelsteine ​​wie möglich zu sammeln. Staffel 3 wird dem Spiel, wie wir euch bereits vor einigen Monaten verraten haben, BMX-Fahrräder einführen, die in eigenen Kampagnenmissionen und Herausforderungen eingerahmt sind.

