Ubisoft behauptet, dass Far Cry 6 auch ein Quadruple-A-Spiel ist

Grandiose Spiele in einem Ausmaß, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben, und mit einem entsprechenden Budget - das ist anscheinend der Weg in die Zukunft, und anscheinend war das kürzlich veröffentlichte (und kritisierte) Skull and Bones nicht das einzige. Nein, das relativ neue Far Cry 6 war auch etwas, das das Studio intern unter dem Beinamen AAAA- oder Quadruple-A-Spiel klassifizierte.

Dies geht aus Informationen der LinkedIn-Seite des Produktleiters Yoni Dayan hervor, wie Timur222 unten auf X angemerkt hat.

Glaubst du, dass sich Far Cry 6 wie ein Quadruple-A-Spiel angefühlt hat?