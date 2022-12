Ubisoft beginnt, Spieler aus Stadia zu bewegen

HQ

Ubisoft hat skizziert, wie genau es diejenigen, die früher Spiele auf Stadia besaßen, auf andere Plattformen übertragen wird. PC-Versionen von Spielen, die jemand auf Google Stadia besaß, werden kostenlos ausgegeben.

In einem neuen Blogbeitrag von Ubisoft enthüllte das Unternehmen, dass diejenigen, die Spiele besitzen, die auch plattformübergreifende Fortschritte unterstützen, wie Far Cry 6 oder Assassin's Creed Valhalla, in der Lage sein werden, genau dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, unabhängig davon, auf welcher Plattform sie spielen.

Es gibt einen kleinen Haken bei dieser Migration, und es kommt in Form von In-Game-Währung, die nicht auf die PC-Version der Stadia-Spiele übertragen wird. Spielern, die Ubisoft-Titel auf Stadia besitzen, wird dringend empfohlen, ihre gesamte Spielwährung auszugeben, solange sie sie haben.

Da das Schließungsdatum von Stadia im Januar immer näher rückt, hoffen viele Gaming-Unternehmen, Gegenreaktionen zu vermeiden, indem sie diejenigen, die ihre Titel auf Stadia besaßen, auf eine andere Plattform migrieren. Die Strategie von Ubisoft scheint im Moment solide zu sein, aber viele werden wahrscheinlich aufgrund der schnellen Schließung von Stadia unglücklich sein.