Ubisoft befürchtet kaum Verzögerungen im Produktionsablauf

Vor einigen Monaten erklärte Ubisoft, dass sie an fünf sogenannten AAA-Spielen arbeiten, die alle vor dem April 2021 veröffentlicht werden sollten: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six: Quarantine, Gods & Monsters und ein Geheimnis, das jeder kennt - Far Cry 6. Leider ist dieser Plan nicht länger in Stein gemeißelt, wie uns das französische Unternehmen am Abend in einem Finanzbericht für das laufende Jahr meldete.

Eines der besprochenen Themen betrifft die Zukunftspläne von Ubisoft. In diesem Punkt wurde geschildert, dass aktuell alle fünf Spiele planungsmäßig entwickelt werden, allerdings gebe es eine reelle Gefahr, dass ihr geheimes Spiel (Far Cry 6) aufgrund der Entwicklungsprobleme, die durch die Arbeit von zu Hause aus verursacht werde, ein bisschen verzögert werden könnte (das ist übrigens etwas, über das der Xbox-Chef erst kürzlich ausführlicher sprach).

Dass vier große Spiele so nahe beieinander veröffentlicht werden, verwundert den einen oder anderen womöglich ein wenig. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass diese Spiele eigentlich bereits geplant waren und nur aufgrund der Verzögerungen noch nicht veröffentlicht wurden - sie fehlen dementsprechend bereits im Haushalt des Unternehmens. In jedem Fall werden wir in Kürze mehr über die Pläne von Ubisoft erfahren, denn am 12. Juli, um 21 Uhr, wagt der Publisher eine Online-Präsentation mit neuen Infos. Ob wir Far Cry 6 bei dieser Gelegenheit sehen, ist unklar - womöglich heben sich das Studio den Titel für später auf.