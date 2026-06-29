Ubisoft Barcelona hat ein Abfindungsprogramm angekündigt und könnte mehr als 50 Mitarbeiter entlassen

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"Dies sind schwierige Zeiten in der Videospielbranche" wird allzu häufig ein Einstieg in tägliche Nachrichtenberichte, doch die Realität spiegelt sich tatsächlich in dieser Aussage wider. Ein Abfindungsplan wurde heute bei Ubisoft Barcelona angekündigt, der 28 Prozent der Belegschaft, etwa 51 Mitarbeiter, betreffen wird. Diese Maßnahme mag wie Teil eines umfassenderen Umstrukturierungspakets klingen, das das Unternehmen seit Monaten umsetzt, aber die Mitarbeiter haben es überhaupt nicht gut aufgenommen.

Die Belegschaft hat angekündigt, dass sie ab morgen bis zum 14. Juli sechs teilweise Arbeitsniederlegungen durchführen wird, um gegen diese Entlassungen zu protestieren, und fordert zudem das Studio und die Unternehmensleitung auf, eine Reihe von Maßnahmen umzusetzen, darunter insbesondere die Einstellung der Entlassungen, um das Studio in den nächsten fünf Jahren vor weiteren Entlassungsrunden zu schützen. Blockierte interne Beförderungen, führte das 60/40-Remote-Arbeitsmodell wieder ein und brachte die Gehälter an die anderer europäischen Ubisoft-Studios an.

Obwohl Ubisoft Barcelona ebenfalls von denselben schwierigen Umständen betroffen ist, mit denen der gesamte Sektor konfrontiert ist, wird laut Daten der spanischen Zeitung El Economista für 2025 voraussichtlich einen Gewinn von über 1.260.000 Euro erzielt und zudem eines der fünf wichtigsten und profitabelsten Entwicklungsstudios des Landes sein. Seine Arbeit wurde in Ubisofts gesamtem Franchise-Portfolio anerkannt, darunter Rainbow Six, Assassin's Creed, Beyond Good & Evil, The Crew, Mario + Rabbids und The Division.