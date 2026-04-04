Ubisoft auf The Division Resurgence: "You muss kein Fan sein, um es zu genießen"

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Diese Woche begann ein brandneues Kapitel im Division-Universum, als The Division Resurgence am 31. März auf iOS- und Android-Plattformen veröffentlicht wurde. Obwohl wir das Spiel bereits rezensiert und unsere engagierten und umfassenden Gedanken zum weiteren Erlebnis geteilt haben, hatten wir auch die Gelegenheit, mit Ubisoft zu sprechen, um mehr über das Spiel zu erfahren und wie es Spieler zum Einstieg bewegen will.

In einem Interview, in dem wir mit Produzent Pierre-Hughes Puechlong sprachen, fragten wir nach der Handlung des Spiels und was die Fans wissen müssen, um es in seiner besten Form genießen zu können.

"Nun, das Tolle an The Division Resurgence ist, wenn du ein Fan bist, wirst du dich nicht verlaufen. Das Spiel spielt größtenteils zwischen den Ereignissen von TD1 und TD2. Und so ist es eine kanonische Erfahrung. Es ist Teil der Geschichte von The Division insgesamt. Aber wenn du kein Fan bist und es dein erstes Mal ist, bist du mehr als willkommen. Man muss kein Fan sein, um es zu genießen.

"Jedenfalls, egal ob du ein Fan bist oder nicht, wenn du das Spiel in den ersten Sekunden startest, musst du als Erstes ein kleines Bootcamp durchlaufen, um sicherzugehen, dass du als Agent der Division schießen kannst, wie man sich duckt, wie man Deckung nimmt, Und du weißt, wie du deine Zeichen nehmen und alles kontrollieren musst. Und insgesamt hast du als Fan von The Division auch die Möglichkeit, wieder mit einigen Elementen in Kontakt zu treten, die dir vertraut sind. Aber wie gesagt, das musst du nicht tun. Du musst The Division nicht kennen, um es zu genießen."

So ist das Spiel zwar ein idealer nächster Schritt für Fans von The Division, die gespannt auf das kommende Erscheinen von The Division 3 warten, aber auch ein guter Einstieg für diejenigen, die mit der Serie nicht vertraut sind und ein neues Looter-Shooter-Erlebnis suchen, um es unterwegs zu genießen.

Lesen Sie unten das vollständige Interview mit Puechlong.